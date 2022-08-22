İzleyiciler tarafından merak edilen diziler arasında yer alan duy beni dizisi hakkında birçok konu merak ediliyor. Merak edilen sorular arasında duy beni dizisinin nerede çekildiği soruları da yer alıyor. Peki Duy beni nerede çekiliyor? Duy beni dizisi nerede çekildi? Duy beni dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Birçok kişi tarafından heyecanla takip edilen diziler arasında yer alıyor. Hakkında birçok bilgi merak edilen dizinin oyuncuları kimdir? Yönetmenliğinin Ali Balcı'nın üstlendiği duy beni dizisi, Dizide özel bir okulda eğitim almaya başlayan üç gencin yaşadığı güçlükler anlatılıyor. Peki Duy beni nerede çekiliyor? Duy beni dizisi nerede çekildi? Duy beni dizisinin oyuncuları kimlerdir?

DUY BENİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İzleyicileri tarafından yoğun ilgi ve heyecanla karşılanan duy beni dizisinin çekimleri İstanbul içerisinde bulunan farklı konumlarda gerçekleştiriliyor. Dizinin okul sahneleri ise İstanbul / Bağcılar'da yer alan bir özel Üniversitede gerçekleştirilmekte.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?