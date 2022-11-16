STAR TV'nin Duy Beni yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin neden final yaptığını araştırmakta. Duy Beni neden final yapıyor? Duy Beni final kararı neden aldı? İşte detaylar...

Başrolünde Berk Hakman ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı Duy Beni STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin neden final yaptığını araştırmakta. Duy Beni dizisinin neden final yaptığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Duy Beni neden final yapıyor? Duy Beni final kararı neden aldı? Detaylar haberimizde...

DUY BENİ KONUSU NE?

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardındano günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

DUY BENİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Duy Beni dizisi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Duy Beni dizisinin final yapmasının nedeni olarak düşük reytingler öne sürüldü.