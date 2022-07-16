Duy Beni Leyla kimdir? Duy Beni Leyla gerçek adı ne? Duy Beni dizisi "Leyla" karakteri kim oynuyor? - Haberler

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Duy Beni Leyla kimdir? Duy Beni Leyla gerçek adı ne? Duy Beni dizisi "Leyla" karakteri kim oynuyor?

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Duy Beni Leyla kimdir? Duy Beni Leyla gerçek adı ne? Duy Beni dizisi 'Leyla' karakteri kim oynuyor?

Star TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Duy Beni dizisi oyuncularından Leyla karakteri merak ediliyor. Duy Beni Leyla kim araştırmasının yanı sıra Leyla kaç yaşında, Duy Beni Leyla gerçek adı ne? Duy Beni dizisi "Leyla" karakteri kim oynuyor? Duy Beni Leyla hangi dizilerde oynadı? Duy Beni Leyla evli mi araştırmaları yapılıyor.

Duy Beni Leyla kim? Star TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Duy Beni dizisi oyuncularından Leyla karakteri merak ediliyor. Duy Beni Leyla kim araştırmasının yanı sıra Leyla kaç yaşında, Duy Beni Leyla gerçek adı ne? Duy Beni dizisi "Leyla" karakteri kim oynuyor? Duy Beni Leyla hangi dizilerde oynadı? Duy Beni Leyla evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

DUY BENİ LEYLA KİM?

Duy Beni Leyla gerçek adı Helin Kandemir'dir.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir 2 Haziran 2004, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ni aldı.

HELİN KANDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Yıl Yapım Rol Notlar
2017 İsimsizler Pelin Akıncı TV Dizisi
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı Elif Yürekli
Hakan: Muhafız Ceylan İnternet Dizisi
2019 Kız Kardeşler Havva Sinema Filmi
2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir Kibrit/Dilara TV Dizisi
2021 Azizler Cansu Sinema Filmi
Kağıt Ev Cemre Fırtına TV Dizisi
Elbet Bir Gün Mevsim Baykan
2022- Duy Beni Meltem

Duy Beni Leyla kimdir? Duy Beni Leyla gerçek adı ne? Duy Beni dizisi 'Leyla' karakteri kim oynuyor?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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