Duy Beni Leyla kimdir? Duy Beni Leyla gerçek adı ne? Duy Beni dizisi 'Leyla' karakteri kim oynuyor?

Duy Beni Leyla kim? Star TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Duy Beni dizisi oyuncularından Leyla karakteri merak ediliyor. Duy Beni Leyla kim araştırmasının yanı sıra Leyla kaç yaşında, Duy Beni Leyla gerçek adı ne? Duy Beni dizisi "Leyla" karakteri kim oynuyor? Duy Beni Leyla hangi dizilerde oynadı? Duy Beni Leyla evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

DUY BENİ LEYLA KİM?

Duy Beni Leyla gerçek adı Helin Kandemir'dir.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir 2 Haziran 2004, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ni aldı.

HELİN KANDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİLER