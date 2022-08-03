Duy Beni Kanat kimdir? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Kanat Günay' karakterini kim canlandırıyor?

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Duy Beni Kanat kimdir, kim canlandırıyor? Caner Topçu'nun rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Duy Beni Caner Topçu kimdir, aslen nereli?

DUY BENİ KANAT KİMDİR?

Duy Beni dizisinde Kanat karakterini Caner Topçu canlandırmaktadır.

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu (d. 25 Haziran 1997, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Aslen Kastamonulu olan Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti.

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

2019 : Nöbet : Caner

2021-2022 : Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı : İlyas Reis

2022- : Duy Beni : Kanat Günay

Sinema

2015 : Bilinçsizler : Recep

2018 : Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk : Ömer Ali (Kopya)

2019 : Evrensel Döngü 2: Zamansal Yolculuk : Ömer Ali (Kopya)

Dijital