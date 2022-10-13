STAR TV'nin yeni dizisi Duy Beni yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni dizisinin karakterleri merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizide yer alan Kanat karakterini araştırmakta. Duy Beni dizisinin karakterleri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Duy Beni Kanat kim, gerçek adı ne? Duy Beni Kanat sevgilisi kim? Duy Beni Kanat kaç yaşında? İşte detaylar...

Duy Beni Kanat kim? Başrolünde Berk Hakman, Rabia Soytürk ve Caner Topçu'nun yer aldığı Duy Beni STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizide yer alan Kanat karakterini araştırmakta. Duy Beni dizisinin karakterleri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Duy Beni dizisinin Kanat karakteri merak konusu oldu.Peki, Duy Beni Kanat kim, gerçek adı ne? Duy Beni Kanat sevgilisi kim? Duy Beni Kanat kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

DUY BENİ KONUSU NE?

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardındano günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

DUY BENİ KANAT KİMDİR?

Duy Beni dizisinde Kanat karakterini Caner Topçu canlandırmaktadır.

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu olan Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti.