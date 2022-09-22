Ekranların sevilen dizisi Duy Beni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Peki, Duy Beni hangi kanalda? Duy Beni hangi gün, saat kaçta başlıyor? Duy Beni yeni bölüm ne zaman? Duy Beni konusu ve oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Duy Beni hangi kanalda? Duy Beni hangi gün, saat kaçta başlıyor? Duy Beni yeni bölüm ne zaman? Duy Beni konusu ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

DUY BENİ HANGİ KANALDA? DUY BENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Duy Beni yeni bölümleri her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisinde Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim (Rabia Soytürk) 'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla (Helin Kandemir)'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.

Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir (Taha Bora Elkoca) ve Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz) de sınavı kazanmıştır.

Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek.

Selim Bender (Berk Hakman)! Hem kişisel, hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır.

DUY BENİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kanat Günay (Caner Topçu), (1-)

Ekim Güleryüz(Rabia Soytürk), (1-)

Selim Bender (Berk Hakman), (1-)

Aziz Günay (Burak Can), (1-)

Bahar (Ege Kökenli), (1-)

Melisa (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Leyla (Helin Kandemir), (1-)

Fikret (Durul Bazan), (1-)

Rıza (Murat Daltaban), (1-)

Suna (Yeliz Akkaya), (1-)

Halil (Aytaç Uşun), (1-)

Süleyman (Alper Atak), (1-)

Neşe (Feride Çetin), (1-)

Hasan (Bedir Bedir), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Ozan (Utku Coşkun), (1-)

Bekir (Taha Bora Elkoca), (1-)

Hatice (Elif Çakman), (1-)

Şükran (Bedia Ener), (1-)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal (Meltem Akçöl), (1-)

Naz (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda (Sena Gençtürk), (1-)

Emine (Cemre Özşişman), (1-)

Ece (Dilara Sümbül), (1-)

Cingöz (İzzet Yüksek), (1-)

Dağhan (İbrahim Yıldız), (1-)