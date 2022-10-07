Duy Beni hangi gün yayınlanıyor? Duy Beni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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STAR TV'nin yeni dizisi Duy Beni yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin hangi günler yayınlandığını araştırmakta. Duy Beni dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Duy Beni hangi gün yayınlanıyor? Duy Beni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
Duy Beni hangi gün yayınlanıyor? Başrolünde Berk Hakman ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı Duy Beni STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Duy Beni dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Duy Beni dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu.Peki, Duy Beni hangi gün yayınlanıyor? Duy Beni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.
Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardındano günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!
Berk Hakman
Rabia Soytürk
Caner Topçu
Helin Kandemir
Burak Can
Sümeyye Aydoğan
Feride Çetin
Aytaç Uşun
Meltem Akçöl
Alper Atak
Bedia Ener
Hamdi Alp
Utku Coşkun
Taha Bora Elkoca
Gökçe Güneş Doğrusöz
Jasmine Berkiş
Yeliz Akay
Cemre Özşişman
Dilara Sümbül
Beste Kaptanoğlu
İbrahim Yıldız
Durul Bazan
Murat Daltaban
Duy Beni yeni bölümleri her Perşembe günü ekranlara geliyor.
Duy Beni yeni bölümleri her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanmaktadır.