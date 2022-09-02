Duy Beni fragmanı yayınlandı mı? Sorusu birçok izleyicinin merak ettiği konulardan bir tanesi haline geldi. İzleyicilerin beğenisi kazanan dizinin 10. Bölümü oldukça merak ediliyor. Peki, Duy Beni fragman yayınlandı mı? Duy Beni 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 10. Bölüm fragmanı izle!

Duy Beni dizisi, oyunculukları ve senaryosu ile izleyicileri tarafından ilgi gören ve araştırılan diziler arasında yer alıyor. Dizinin izleyicileri tarafından 10. Bölümde neler olacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Duy Beni fragman yayınlandı mı? Duy Beni 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 10. Bölüm fragmanı izle!

DUY BENİ FRAGMAN

Duy Beni 10. Bölüm fragmanı 2 Eylül Cuma günü izleyicileriyle buluştu.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU