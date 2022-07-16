Duy Beni Ekim kimdir? Duy Beni Ekim gerçek adı ne? Duy Beni dizisi 'Ekim' karakteri kim oynuyor?

Duy Beni Ekim kim? Star TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Duy Beni dizisi oyuncularından Ekim karakteri merak ediliyor. Duy Beni Ekim kim araştırmasının yanı sıra Ekim kaç yaşında, Duy Beni Ekim gerçek adı ne? Duy Beni dizisi "Ekim" karakteri kim oynuyor? Duy Beni Ekim hangi dizilerde oynadı? Duy Beni Ekim evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

DUY BENİ EKİM KİM?

Duy Beni Ekim gerçek adı Rabia Soytürk'tür.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 1996 yılında doğmuştur. Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunu olan Soytürk, Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır. Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırmış, Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer almıştır. Benim Adım Melek dizisinde ise Defne karakterine hayat vermiştir.