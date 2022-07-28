Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni hangi diziden uyarlama?

Duy Beni dizisi uyarlama mı? Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisi geniş oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyicileri tarafından büyük beğeni topluyor. Diziyi izleyenler Duy Beni dizisi hakkında Duy Beni uyarlama mı? Duy Beni hangi diziden uyarlama? Duy Beni gerçek hikayesi ne merak ediyor. İşte detaylar...

DUY BENİ UYARLAMA MI?

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Berk Hakman paylaşmaktadır. Sosyal medyada Duy Beni dizisinin uyarlama olduğu ve hatta bazı yurt dışı yapımlı dizilerden örnekler taşıdığına dair iddialar yer alsa da Duy Beni dizisinin uyarlama olduğuna dair net bir bilgi yoktur.

DUY BENİ KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCULARI