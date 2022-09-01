Duy Beni dizisi saat kaçta bitiyor? Duy Beni dizisi saat kaçta başlıyor?

Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Star TV'de yayınlanan Duy Beni saat kaçta bitiyor? Duy Beni kaçta bitiyor? Duy Beni saat kaçta başlıyor? Duy Beni ne zaman bitiyor?

Duy Beni saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Star TV'de yayınlanan Duy Beni saat kaçta bitiyor? Duy Beni kaçta bitiyor? Duy Beni saat kaçta başlıyor? Duy Beni ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

DUY BENİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Star TV yayın akışına göre Duy Beni saat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'te bitmektedir.

DUY BENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Duy Beni her Perşembe günü saat 20:00'da Star TV'de başlıyor.

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCULARI KİMLER?