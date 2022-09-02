Kış döneminde ayrı Yaz döneminde ayrı olarak yayınlanan diziler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Akşam saatlerinde yayınlanan diziler seyirciler için keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Televizyon ekranlarının büyük bir izleyici kitlesi var. Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi ise en ilgi çeken dizilerin başında yer alıyor. Duy Beni dizisi hangi gün yayınlanıyor? Duy Beni dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Star Tv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Duy Beni, geniş bir izleyici kitlesine hakim. Diziyi izlerken sosyal medyadan da yorumlarını yapan seyirciler diziyi sıkı sıkıya takip ediyor. Oyuncularına duyulan hayranlık ise izleyiciyi ekranlara kitliyor. Star Tv ekranının sevilen dizisi Duy Beni güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatlerini üzerine çekiyor. Seyirciler ise sıkı sıkıya takip ettiği Duy Beni dizisinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Duy Beni dizisi hangi gün yayınlanıyor? Duy Beni dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

DUY BENİ DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrolünde birçok önemli oyuncunun yer aldığı Duy Beni dizisi izleyiciyi çıktığı günden beri ekranlara kitlemeyi başardı.Duy Beni dizisi her Perşembe saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

Duy Beni dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Ekranların sevilen dizisi olan Duy Beni dizisi Star Tv ekranında saat 20:00'da yayınlanıyor.

DUY BENİ DİZİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı, senaryosunu da Makbule Kosif'in yazdığı Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENI DİZİSİ OYUNCULARI

Kanat (Caner Topçu)

Ekim (Rabia Soytürk)

Selim (Berk Hakman)

Aziz (Burak Can)

Bahar (Ege Kökenli)

Melisa (Sümeyye Aydoğan)

Meltem (Helin Kandemir)

Fikret (Durul Bazan)

Rıza (Murat Daltaban)

Suna (Yeliz Akkaya)

Halil (Aytaç Uşun)

Süleyman (Alper Atak)

Neşe (Feride Çetin)

Hasan (Bedir Bedir)

Selçuk (Hamdi Alp)

Ozan (Utku Coşkun)

Bekir (Taha Bora Elkoca)

Hatice (Elif Çakman)

Şükran (Bedia Ener)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz)

Hazal (Meltem Akçöl)

Ceren (Jasmin Berkiş)

Ceyda (Sena Gençtürk)

Emine (Cemre Özşişman)

Ece (Dilara Sümbül)

Cingöz (İzzet Yüksek)

Dağhan (İbrahim Yıldız)