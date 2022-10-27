Star Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Duy Beni yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Duy Beni adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Duy Beni canlı izle! Duy Beni yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni CANLI izle! Star Tv Duy Beni yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Duy Beni konusu nedir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni bu akşam ekranlara geliyor. Duy Beni CANLI izle! Star Tv Duy Beni yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Duy Beni konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

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Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

STAR TV DUY BENİ CANLI İZLE!

DUY BENİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz, Leyla'nın peşinden gelen arkadaşlarını ıssızlığın ortasında alıkoyar. Bir yandan da yaptıklarından ötürü kafası karışıktır. Kanat, nezarethaneden kurtulup Leyla'yı bulma derdindedir. Halil ise ölümcül görevi için harekete geçer. Artık Leyla'yı kurtarmak için zamana karşı bir yarış başlamıştır.

Olayların minimum hasarla tatlıya bağlanması, herkes için yeni bir başlangıç fırsatı yaratır. Leyla'nın başından geçenlerle kenetlenen "Kız Kardeşler", Rıza'nın karıştırdığı başka kötülüklerin izini sürer. Ancak ulaştıkları delillerin içeriklerini çözmek hiç de kolay olmayacaktır.

Leyla ve Suna mutlu bir şekilde evlerine dönerken Ekim'in doğum günü de gençler için bir nefes olur. Ama gelişmeler herkes için olumlu değildir. Rıza firari bir hayata başlar, Ozan Ateş hakkında dengeleri değiştirecek bilgilere ulaşır, sürpriz bir ismin de korkunç bir tuzağa düştüğü ortaya çıkar.

Tüm varlıklarını kaybetme ihtimali, Suna ve çocukları için yepyeni gelecek planları çizerken, Kanat'ın geçmişinden sürpriz şekilde gelen bir figür Ekim ile ilişkisini de etkileyecek bir bombanın fitilini ateşler.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheler Kanat üzerinde yoğunlaşırken Ekim onun yanında yer alır. Kanat'ın evinde birlikte araştırma yaparlar ve Ekim Kanat'ı polis baskınından kurtarır. Bu sırada, Kanat'ın çok yakınındaki birinden şüphelenirler ve onu takip etmeye karar verirler.

Ekim ve Kanat'ın sabaha kadar arabada birlikte zaman geçirdikleri gece birbirlerine bilmedikleri şeyleri anlatırlar ve romantik anlar yaşanır.

Derviş, Neşe'yle yemeğe çıkar ve ona hayallerinden bahseder. Öte yandan, çiftlik evinde gizlice yangın çıkarmak amacıyla hazırlık yapmaktadır. Bu yangının Leyla'yla bir ilgisi olduğu düşünülür.

Kanat, Leyla'nın bulunduğu yeri bulur ve tam harekete geçecekken gözaltına alınır.

Aziz, okuldakilere Leyla'nın yerini bulduğunu söyler, herkesi bir yat yolculuğuna çıkarır fakat bu yolculuk, onlar için bir tuzaktan başka bir şey değildir.