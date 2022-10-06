Star Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Duy Beni yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Duy Beni adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Duy Beni canlı izle! Duy Beni yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni CANLI izle! Star Tv Duy Beni yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Duy Beni konusu nedir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni bu akşam ekranlara geliyor. Duy Beni CANLI izle! Star Tv Duy Beni yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Duy Beni konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

DUY BENİ CANLI İZLE!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

STAR TV DUY BENİ CANLI İZLE!

DUY BENİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş'in oynadığı oyun Gerçek Koleji'ndeki öğrenciler arasında paniğe neden olurken, Kanat ve Ekim arasında da büyük bir hesaplaşma yaşanır. İki aşık genç, öfkeleri ve aşkları arasında sıkışıp kalmıştır.

Öte yandan Rıza'nın birden ortalıktan kaybolması ve Derviş'in Kanat'ın evini ziyaret etmesi olayları daha da gizemli hale getirir. Derviş, peşindeki adamlardan kurtulmak için acele davranması gerektiğinin farkındadır.

Sır saklayan sadece Derviş değildir. Ece, kendisini köşeye sıkıştıran Melisa'ya rağmen konuşmaktan kaçınır. Ekim'in kulak misafiri olduğu bu konuşma, Kanat'la Ozan'ı karşı karşıya getirecektir. Ateş ise kurduğu intikam oyununa hız kesmeden devam eder. Bu kez hedefinde Kanat da vardır. Bu durumu öğrenen Ekim, Kanat'ı korumak için hiç beklenmedik bir şey yapar.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aradan bir ay geçmiş ve Gerçek Koleji'nde hayat bu kez bambaşka akmaya başlamıştır. Emine'nin intiharı özellikle Dağhan'ın ruhunda derin yaralar açarken, okula yeni bir öğrenci başlar. Ateş!

Sırlarıyla beraber okula gelmiş ve birçok kişinin de hayatını şimdiden değiştirmiştir. Özellikle Ekim'le yakınlaşması Kanat ile onu karşı karşıya getirir. Kanat, ilk kez hissettiği kıskançlık duygusu içindeyken, kendisine kurulan büyük oyundan habersizdir.

Aynı anda mahallede de "Derviş Demir" rüzgarı eser. Bir kahraman olarak mahallenin özellikle de Neşe'nin kalbine girecek bu adam getirdiği sırlarla Kanat'ın ailesinin de düzenini bozacaktır. Kimdir bu adam?

Mahalleye neden taşınmak istemiştir? Tüm bu sorular cevap ararken, okuldaki bazı kız ve erkek öğrencilere gelen bir mesaj yeni bir sırrın da kapılarını açar. Gerçek Koleji'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!