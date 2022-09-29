Duy Beni CANLI izle! Star Tv Aldatmak yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Star Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Duy Beni yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Duy Beni adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Duy Beni canlı izle! Duy Beni yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni CANLI izle! Star Tv Duy Beni yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Duy Beni konusu nedir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni bu akşam ekranlara geliyor. Duy Beni CANLI izle! Star Tv Duy Beni yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Duy Beni konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

DUY BENİ CANLI İZLE!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

STAR TV DUY BENİ CANLI İZLE!

DUY BENİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aradan bir ay geçmiş ve Gerçek Koleji'nde hayat bu kez bambaşka akmaya başlamıştır. Emine'nin intiharı özellikle Dağhan'ın ruhunda derin yaralar açarken, okula yeni bir öğrenci başlar. Ateş!

Sırlarıyla beraber okula gelmiş ve birçok kişinin de hayatını şimdiden değiştirmiştir. Özellikle Ekim'le yakınlaşması Kanat ile onu karşı karşıya getirir. Kanat, ilk kez hissettiği kıskançlık duygusu içindeyken, kendisine kurulan büyük oyundan habersizdir.

Aynı anda mahallede de "Derviş Demir" rüzgarı eser. Bir kahraman olarak mahallenin özellikle de Neşe'nin kalbine girecek bu adam getirdiği sırlarla Kanat'ın ailesinin de düzenini bozacaktır. Kimdir bu adam?

Mahalleye neden taşınmak istemiştir? Tüm bu sorular cevap ararken, okuldaki bazı kız ve erkek öğrencilere gelen bir mesaj yeni bir sırrın da kapılarını açar. Gerçek Koleji'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan zanlı kimdir? Polis, bu sorunun peşinde iz ararken ,Ozan olayın ucu onlara dokunmasın diye bir plan yapar.

Dağhan'ın da bu plana dahil edilmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Okuldaki kötülüğe birinin dur demesi gerekmektedir.

Selim ise Bahar'ın ölümüyle yıkılır. Zorbalıkla savaşırken bir öğretmen daha şüpheli bir şekilde ölmüştür. Kontrolünü kaybeden Selim'in hedefinde bu kez okul yönetimi vardır.

Kanat'ın dinmek bilmeyen öfkesi Ekim'in hayatını kabusa çevirirken, okula yeni biri gelir. Bu kişi, gençlerin arasına bir maske ile sızacak ve Kanat'ın Ekim'e olan duygularını yeniden sorgulamasına sebep olacaktır.