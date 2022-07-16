Duy Beni Caner kimdir? Duy Beni Caner gerçek adı ne? Duy Beni dizisi 'Caner' karakteri kim oynuyor?

Duy Beni Caner kim? Star TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Duy Beni dizisi oyuncularından Caner karakteri merak ediliyor. Duy Beni Caner kim araştırmasının yanı sıra Caner kaç yaşında, Duy Beni Caner gerçek adı ne? Duy Beni dizisi "Caner" karakteri kim oynuyor? Duy Beni Caner hangi dizilerde oynadı? Duy Beni Caner evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

DUY BENİ CANER KİM?

Duy Beni Caner gerçek adı Caner Topçu'dur.

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okudu. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti.

CANER TOPÇU'NUN ROL ALDIĞI FİLMLER