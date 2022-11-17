Star Tv'nin sevilen dizi Duy Beni final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, "Duy Beni neden final?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Duy Beni bitti mi? Duy Beni bugün var mı? Duy Beni neden yok? İşte detaylar...

Duy Beni 20.final bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni dizisi neden final yapıyor? İşte Duy Beni 20.bölüm fragmanını izle

Başrolünde Berk Hakman ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı Duy Beni STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin son bölümü araştırmakta. Duy Beni dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki,Duy Beni bitti mi? Duy Beni bugün var mı? Duy Beni neden yok? Detaylar haberimizde...

DUY BENİ BİTTİ Mİ?

Duy Beni dizisi yeni bölümüyle Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dizinin takipçileri tarafından "Duy Beni final mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Duy Beni dizisi 20. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

DUY BENİ BUGÜN VAR MI?

Duy Beni yeni bölümleri her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanmaktadır.

DUY BENİ OYUNCULARI

Berk Hakman

Rabia Soytürk

Caner Topçu

Helin Kandemir

Burak Can

Sümeyye Aydoğan

Feride Çetin

Aytaç Uşun

Meltem Akçöl

Alper Atak

Bedia Ener

Hamdi Alp

Utku Coşkun

Taha Bora Elkoca

Gökçe Güneş Doğrusöz

Jasmine Berkiş

Yeliz Akay

Cemre Özşişman

Dilara Sümbül

Beste Kaptanoğlu

İbrahim Yıldız

Durul Bazan

Murat Daltaban