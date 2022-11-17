Duy Beni bitti mi? Duy Beni bugün var mı? Duy Beni neden yok?
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Star Tv'nin sevilen dizi Duy Beni final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, "Duy Beni neden final?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Duy Beni bitti mi? Duy Beni bugün var mı? Duy Beni neden yok? İşte detaylar...
Başrolünde Berk Hakman ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı Duy Beni STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin son bölümü araştırmakta. Duy Beni dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki,Duy Beni bitti mi? Duy Beni bugün var mı? Duy Beni neden yok? Detaylar haberimizde...
Duy Beni dizisi yeni bölümüyle Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dizinin takipçileri tarafından "Duy Beni final mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Duy Beni dizisi 20. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Duy Beni yeni bölümleri her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanmaktadır.
Berk Hakman
Rabia Soytürk
Caner Topçu
Helin Kandemir
Burak Can
Sümeyye Aydoğan
Feride Çetin
Aytaç Uşun
Meltem Akçöl
Alper Atak
Bedia Ener
Hamdi Alp
Utku Coşkun
Taha Bora Elkoca
Gökçe Güneş Doğrusöz
Jasmine Berkiş
Yeliz Akay
Cemre Özşişman
Dilara Sümbül
Beste Kaptanoğlu
İbrahim Yıldız
Durul Bazan
Murat Daltaban