Star Tv ekranında yayınlanan Duy Beni dizisi sevilerek izleniyor. Duy Beni dizi karakterlerinden Bekir gündeme geliyor. Seyirciler Duy Beni Bekir kimdir merak ediliyor. Peki, Duy Beni Bekir kimdir? Taha Bora Elkoca kaç yaşında, nereli?

Duy Beni dizisi Star Tv ekranından seyircisi ile buluşuyor. Duy Beni Bekir kimdir izleyenler tarafından merak ediliyor. Duy Beni karakterlerinden Bekir kimdir, gerçek ismi nedir araştırılıyor. Duy Beni Bekir kimdir? Taha Bora Elkoca kaç yaşında, nereli? Taha Bora Elkoca biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DUY BENİ BEKİR KİMDİR?

Star Tv de yayınlanan Duy Beni dizi oyuncuları dikkat çekiyor. Duy Beni karakterlerinden Bekir merak ediliyor. Bekir'in gerçek ismi Taha Bora Elkoca'dır.

TAHA BORA ELKOCA KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu olan Taha Bora Elkoca 1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1.92 cm boyunda olan olan Elkoca, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Son olarak Çatlak filminde yer aldı.

Black Listt oyuncusu Taha Bora Elkoca, 2020 yılından itibaren Çatlak, Duy Beni gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

Oynadığı Film ve Diziler:

Duy Beni (Bekir, TV Dizisi 2022)

Çatlak (Yusuf, Sinema Filmi 2020)

TAHA BORA ELKOCA INSTAGRAM HESABI

Taha Bora Elkoca Instagram hesabı "