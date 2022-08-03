Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar Aydın' karakterini kim canlandırıyor?

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Duy Beni Bahar kimdir, kim canlandırıyor? Ege Kökenli'nin rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Duy Beni Ege Kökenli kimdir, aslen nereli? Duy Beni Bahar kimdir?

DUY BENİ BAHAR KİMDİR?

Duy Beni dizisinde Bahar karakterini "Ege Kökenli" canlandırmaktadır.

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli (d. 20 Mart 1993, Kırklareli), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul'a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.

Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.

FİLMOGRAFİSİ

Dizi:

2004-2007 : En İyi Arkadaşım : Ece

2006 : Anadolu Kaplanı : Gizem

2010 : Öğretmen Kemal : Peri

2011-2012 : Yahşi Cazibe : Itır Kükreyen

2013 : Çalıkuşu : Mari Pırlantacıyan

2014 : Çiçek : Defne

2015 : Güneşin Kızları : Melisa Taşkıran

2015-2016 : Asla Vazgeçmem : Yaren Kozan

2017 : Kalp Atışı : Dr. Bahar Tunç

2019 : Yasak Elma : Yağmur

Benim Tatlı Yalanım : Aylin Tunç

2020-2021 : Kefaret : Nil

2021 : Menajerimi Ara : Ege Kökenli (kendisi)

Doğu : Zeynep

2022- : Duy Beni : Bahar Aydın

Sinema:

2014 : Karanlıktan Sonra :: Kısa film

2017 : Taksim Hold'em : Seda

2019 : Aykut Enişte : Nurhan : Sinema filmi

2020 : Son Şaka : Ayşen : Sinema filmi

2022 : Obsesyon : Beren : Sinema filmi