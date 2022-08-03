Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar Aydın' karakterini kim canlandırıyor?
Ekranların sevilen dizisi Duy Beni'nin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Bahar oldu. Peki, Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar' karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Duy Beni Bahar kimdir, kim canlandırıyor? Ege Kökenli'nin rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Duy Beni Ege Kökenli kimdir, aslen nereli? Duy Beni Bahar kimdir?
Duy Beni dizisinde Bahar karakterini "Ege Kökenli" canlandırmaktadır.
Ege Kökenli (d. 20 Mart 1993, Kırklareli), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.
Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul'a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.
Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.
Dizi:
2004-2007 : En İyi Arkadaşım : Ece
2006 : Anadolu Kaplanı : Gizem
2010 : Öğretmen Kemal : Peri
2011-2012 : Yahşi Cazibe : Itır Kükreyen
2013 : Çalıkuşu : Mari Pırlantacıyan
2014 : Çiçek : Defne
2015 : Güneşin Kızları : Melisa Taşkıran
2015-2016 : Asla Vazgeçmem : Yaren Kozan
2017 : Kalp Atışı : Dr. Bahar Tunç
2019 : Yasak Elma : Yağmur
Benim Tatlı Yalanım : Aylin Tunç
2020-2021 : Kefaret : Nil
2021 : Menajerimi Ara : Ege Kökenli (kendisi)
Doğu : Zeynep
2022- : Duy Beni : Bahar Aydın
Sinema:
2014 : Karanlıktan Sonra :: Kısa film
2017 : Taksim Hold'em : Seda
2019 : Aykut Enişte : Nurhan : Sinema filmi
2020 : Son Şaka : Ayşen : Sinema filmi
2022 : Obsesyon : Beren : Sinema filmi