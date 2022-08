Duy Beni Aziz kimdir? Burak Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Aziz Günay' karakterini kim canlandırıyor?

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Duy Beni Aziz kimdir, kim canlandırıyor? Burak Can'ın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Duy Beni Burak Can kimdir, aslen nereli? Duy Beni Aziz kimdir?

DUY BENİ AZİZ KİMDİR?

Duy Beni dizisinde Aziz karakterini "Burak Can" canlandırmaktadır.

BURAK CAN KİMDİR?

Burak Can 21 Aralk 1996 İstanbul doğumlu oyuncudur. Burak Can, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümünde okumuştur. Burak Can, Al Yazmalım, Sana Bir Sır Vereceğim, Yılanların Öcü ve İçimdeki Fırtına vb. gibi birçok dizide rol almıştır. Burak Can, son olarak 2022 yılında Duy Beni dizisinde Aziz karakterini canlandırmaktadır.

BURAK CAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

- Duy Beni (Aziz, TV Dizisi 2022)

- Mevlana (TV Dizisi 2021)

- Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Poyraz Kadıoğlu, TV Dizisi 2019)

- Keşif (Berk, Sinema Filmi 2018)

- Darısı Başımıza (Serkan, TV Dizisi 2018)

- İçimdeki Fırtına (Ozan, TV Dizisi 2017)

- Nadide Hayat (Sinema Filmi 2015)

- Yılanların Öcü (Ömer, TV Dizisi 2014)

- Sana Bir Sır Vereceğim (Burak, TV Dizisi 2013)

- Al Yazmalım (Cankat, TV Dizisi 2011)

- Gönül Ferman Dinlemiyor (Ali, TV Dizisi 2010)