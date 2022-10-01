Star Tv'nin sevilen dizisi Duy Beni karakterlerinden Ateş, birçok izleyici tarafından merak ediliyor Duy Beni Ateş kimdir? Ve Duy Beni dizisi Ateş kaç yaşında, nereli? Şeklinde araştırılıyor. Birçok kişinin merak etmekte olduğu oyuncunun adı sık sık internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Duy Beni Ateş kimdir? Duy Beni dizisi Ateş kaç yaşında, nereli? Duy Beni Ateş karakterini hangi oyuncu oynuyor?

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Duy Beni dizisi, birçok kişi tarafından yoğun ilgi görüyor ve beğeniliyor. Özellikle oyunculukları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide merak edilen isimlerden bir tanesi de Ateş karakteri oluyor. İnsanlar Duy Beni Ateş kimdir? Ve Duy Beni dizisi Ateş kaç yaşında, nereli? Sorularını merak ediyor. Peki, Duy Beni Ateş kimdir? Duy Beni dizisi Ateş kaç yaşında, nereli? Duy Beni Ateş karakterini hangi oyuncu oynuyor?

DUY BENİ ATEŞ KİMDİR?

Duy Beni dizisinde yer alan Ateş karakterine can veren ünlü oyuncu, Miro Gerede Erkaya'dır. 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Miro Erkaya'nın annesi uzun süre önce Survivor yarışmasına katılmış olan Bennu Gerede'nin oğludur. Babası ise fotoğraf sanatçısı olan Koray Erkaya'dır. Bir dönem Bali'de yaşamıştır. Yaşamını İstanbul ve Los Angeles arasında iki farklı şehirde sürdürmektedir. Tam bir spor tutkunu olan Miro Gerede Erkaya düzenli olarak spor yapmaktadır.