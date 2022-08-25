Star TV'nin beğenilen dizisi Duy Beni bugün 8. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin 8. bölümünün ardından izleyiciler 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Duy Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 9. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk televizyon dizisi. Duy Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Duy Beni son bölümde neler oldu?

DUY BENİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 8. bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

DUY BENİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanat'ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim, ilk kez Kanat'ı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. Ekim, her ne kadar kapılıp gitse de göz ardı edemeyeceği bir gerçek vardır: Leyla! Bu durumun farkında olan Kanat, durumu tamamen değiştirecek bir hamle yapmaya karar verir.

Kanat'ın ölümden dönmesiyle derinden sarsılan biri daha vardır. Suna, ailesini korumak için radikal ve tehlikeli bir karar alır.

Polis kaza olayıyla ilgili çok önemli bir gelişme kaydeder. Melisa ve Ozan, Halil'in kaza günü çektiği videoyu öğrenirler. Videoyu Halil'in elinden alabilmek için bir plan yaparlar. Melisa ve Ozan, Halil'le uğraşırken çok daha büyük bir oyun kuran biri vardır. Fikret, kurduğu oyunla kaza meselesini tamamen kapatacak ve kendi hayatını garantiye alacaktır. Fakat her oyunda bir kazanan bir kaybeden olduğu gibi, bu oyuna da bir kurban gerekmektedir.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu), (1-)

Ekim (Rabia Soytürk), (1-)

Selim Bender (Berk Hakman), (1-)

Aziz (Burak Can), (1-)

Bahar (Ege Kökenli), (1-)

Melisa (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Meltem (Helin Kandemir), (1-)

Fikret (Durul Bazan), (1-)

Rıza (Murat Daltaban), (1-)

Suna (Yeliz Akkaya), (1-)

Halil (Aytaç Uşun), (1-)

Süleyman (Alper Atak), (1-)

Neşe (Feride Çetin), (1-)

Hasan (Bedir Bedir), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Ozan (Utku Coşkun), (1-)

Bekir (Taha Bora Elkoca), (1-)

Hatice (Elif Çakman), (1-)

Şükran (Bedia Ener), (1-)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal (Meltem Akçöl), (1-)

Ceren (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda (Sena Gençtürk), (1-)

Emine (Cemre Özşişman), (1-)

Ece (Dilara Sümbül), (1-)

Cingöz (İzzet Yüksek), (1-)

Dağhan (İbrahim Yıldız), (1-)