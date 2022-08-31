Duy Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni 9. bölüm fragmanı izle! Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Duy Beni dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Duy Beni dizisinin yeni bölümü ne zaman? Duy Beni 9. fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle! Duy Beni 9. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Duy Beni yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Duy Beni dizisinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Duy Beni konusu nedir? Duy Beni 9. Fragmanı nasıl izlenir! Duy Beni oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.



