Duy Beni 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni 5. bölüm fragmanı izle! Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Duy Beni yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Duy Beni dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Duy Beni konusu nedir? Duy Beni 5. Fragmanı nasıl izlenir! Duy Beni oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanat'ın Ekim'i aniden öpmesi ve ardından yaşananlar akıllara bir çok soruyu da beraberinde getirir. Ekim'i ormandan kurtaracak olan kişi de yine şaşırtıcı biri olacaktır. Melisa geceyle ilgili Kanat'ı sorguladığında Ekim tüm gerçekleri olduğu gibi açıklar.