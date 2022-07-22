Duy Beni 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni 4. bölüm fragmanı izle! Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Duy Beni yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Duy Beni dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Duy Beni konusu nedir? Duy Beni 4. Fragmanı nasıl izlenir! Duy Beni oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Yaşadıkları zorbalık Ekim ve Bekir'i alt üst etse de Ekim tekrar ayağa kalkıp kötülerle savaşmaya kararlıdır. Bu sırada onlara uzanan yardım eli herkesi şaşırtır. Kanat kafaları karıştırırken öğretmen Selim'in okulda yaşananlarla alakalı şüpheleri giderek artmaktadır.

Melisa'nın elinde tuttuğu Ekim'in görüntülerine ise sürpriz bir isim ulaşır.Bu hamle okuldaki tüm dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.Tüm olanları izleyen Kanat'la Ekim'in arasında neler olduğunu merak eden biri daha vardır. Aziz…

Ekim, Gerçek Koleji'ndeki zorbalarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan en yakın arkadaşı Leyla'yla arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Leyla'nın öfkesi, ardından sosyal medyada yaptığı bir hamle dikkatleri tekrar kazaya çeker.

Sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken .Ekim'in okuldakileri daha yakından tanımak amacıyla gittiği partide hiç beklemedik bir olay olur. Ekim bu kez zorbalığa kesinlikle dur diyecektir.