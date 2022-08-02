Duy Beni 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni 5. bölüm fragmanı izle! Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Duy Beni yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Duy Beni dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Duy Beni konusu nedir? Duy Beni 5. Fragmanı nasıl izlenir! Duy Beni oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Kanat'ın Ekim'i aniden öpmesi ve ardından yaşananlar akıllara bir çok soruyu da beraberinde getirir. Ekim'i ormandan kurtaracak olan kişi de yine şaşırtıcı biri olacaktır. Melisa geceyle ilgili Kanat'ı sorguladığında Ekim tüm gerçekleri olduğu gibi açıklar.

Öfkeden delirme sırası bu kez Melisa'dadır.Yaşananlar Kanat'ın açıkladığı gibi bir oyun mu yoksa gerçeğin bir parçası mıdır? Diğer tarafta okuldaki zorbalığın bu kez kurbanı Emine'dir.

Ancak bu kez zorbaların karşısında güçlü biri vardır.Öğretmen Selim!Bahar'la beraber okulda buldukları bir dilekçenin peşine düşerler. Bu dilekçeyle beraber sırlar perdesi aralanır.

Tüm bunlar yaşanırken Leyla'yı ziyarete gelen sürpriz ziyaretçi onu tekrar okula döndürecek ilk adımları da atmasına sebep olur. Ekim ise karmakarışık duygular içindedir. Ne kadar istemese de Kanat'a çekilmeye başlamıştır.Yine de amacından sapmaz. Herkesin maskesini düşürecek bir oyun oynamaya karar verir. Fakat hiç beklenmedik bir şeyle kendi oyununda yenilir. Üstelik bu oyunda tam karşısında Leyla durmaktadır.