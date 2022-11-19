Ekranların beğenilen dizisi Duy Beni 19. Bölümün yayınlanmasının ardından birçok kişi Duy Beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu araştırıyor. 20. Bölümde final yapacak olan dizinin fragmanı Duy Beni son bölüm fragmanı çıktı mı? Sorusu ile araştırılıyor. Duy Beni final fragmanı izle araması sıklıkla gerçekleştiriliyor. Peki, Duy Beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni son bölüm fragmanı çıktı mı? Duy Beni final fragmanı izle!

Duy Beni 20.final bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni dizisi neden final yapıyor? İşte Duy Beni 20.bölüm fragmanını izle

Duy Beni dizisinin final bölümü fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Duy Beni final fragmanı izlemek isteyen birçok kişi internet üzerinde Duy Beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu araştırıyor. Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Zafer Özer Çetinel, Gülsev Karagöz, Okan Başar Bahar, Arzu Bıçakçı, Burcu Tatlıses, Feraye Gizem Kurt, Görkem Tüzün, İlayda Çelik Tez, Caner Güler, Meriç Demiray ve Cüneyt Bolak'ın kaleme aldığı dizinin final bölümü yapılacak. Peki, Duy Beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni son bölüm fragmanı çıktı mı? Duy Beni final fragmanı izle!

DUY BENİ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni dizisinin 20. (Final) Bölümü fragmanı 18 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluştu.

DUY BENİ FİNAL FRAGMANI İZLE

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.