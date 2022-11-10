Ekranların beğenilen dizisi Duy Beni bugün 19. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 20. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Duy Beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Duy Beni yeni bölümde neler olacak? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Zafer Özer Çetinel, Gülsev Karagöz, Okan Başar Bahar, Arzu Bıçakçı, Burcu Tatlıses, Feraye Gizem Kurt, Görkem Tüzün, İlayda Çelik Tez, Caner Güler, Meriç Demiray ve Cüneyt Bolak'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram, romantik ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Duy Beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Duy Beni yeni bölümde neler olacak?

DUY BENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Duy Beni her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

DUY BENİ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 19. bölümünün ardından 20. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

DUY BENİ 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gaye'nin beklenmedik geri dönüşü Kanat'ı alt üst etmiştir. Bir yandan kendi karmaşasıyla boğuşurken diğer yandan Ekim'i üzmekten ölesiye korkmaktadır. Ekim ise her şeyden habersiz, Kanat'a güvenmeye, ilişkilerinde yeni bir adım atmaya karar verir.

Gaye, Kanat'a yakın olmak için okula girer. Kanat iyice sıkışmış hisseder. Ekim, dost görünen bu sessiz düşmanla yakınlaşır.

Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Melisa ise daha büyük bir düşmanla baş etmeye çalışmaktadır. Hastalığı ciddileşir ve onu tehlikeli oyunlara sürükler.

Rıza Ekim'in başını belaya sokmak için okul bekçisi Mevlüt'le anlaşır. Mevlüt Ekim'e arkadaş gibi yaklaşır. Kanat, Gaye'den kurtulmak için geçmişin gizemini çözmesi gerektiğini anlar. Bunun için Gaye'yle bir otel odasında buluşması gerekmektedir.

DUY BENİ KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Selim Bender (Berk Hakman), (1-12)

Bahar Aydın (Ege Kökenli), (1-11)

Ekim Güleryüz (Rabia Soytürk), (1-)

Kanat Günay (Caner Topçu), (1-)

Melisa Gerçek (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Leyla Ertener (Helin Kandemir), (1-)

Aziz Günay (Burak Can), (1-)

Fikret Tosun (Durul Bazan), (1-16)

Rıza Günay (Murat Daltaban), (1-)

Bekir Kaplan (Taha Bora Elkoca), (1-)

Neşe Güleryüz (Feride Çetin), (1-)

Halil Kaplan (Aytaç Uşun), (1-)

Ozan Yılmaz (Utku Coşkun), (1-)

Ayşe Karaca (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal Demir (Meltem Akçöl), (1-)

Suna Günay (Yeliz Akkaya), (1-)

Hatice Karaca (Elif Çakman), (1-)

Sedat Karaca (Bedir Bedir), (1-)

Dağhan Kara (İbrahim Yıldız), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Süleyman Gerçek (Alper Atak), (1-)

Ece Ay (Dilara Sümbül), (1-)

Naz Duru (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda Astan (Sena Gençtürk), (1-)

Emine Sakan (Cemre Özşişman), (1-)

Orjinal (İzzet Yüksek), (1-)

Şükran Ertener (Bedia Ener), (1-)

Derviş Demir (Ufuk Özkan) (13-18)

Ateş (Miro Gerede Erkaya) (13-)

Gaye (Tuğba Uluay) (?)