Ekranların beğenilen dizisi Duy Beni bugün 18. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 19. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Duy Beni 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Duy Beni yeni bölümde neler olacak? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Zafer Özer Çetinel, Gülsev Karagöz, Okan Başar Bahar, Arzu Bıçakçı, Burcu Tatlıses, Feraye Gizem Kurt, Görkem Tüzün, İlayda Çelik Tez, Caner Güler, Meriç Demiray ve Cüneyt Bolak'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram, romantik ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Duy Beni 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Duy Beni yeni bölümde neler olacak?

DUY BENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Duy Beni her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

DUY BENİ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

DUY BENİ 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, Leyla'nın peşinden gelen arkadaşlarını ıssızlığın ortasında alıkoyar. Bir yandan da yaptıklarından ötürü kafası karışıktır. Kanat, nezarethaneden kurtulup Leyla'yı bulma derdindedir. Halil ise ölümcül görevi için harekete geçer. Artık Leyla'yı kurtarmak için zamana karşı bir yarış başlamıştır.

Olayların minimum hasarla tatlıya bağlanması, herkes için yeni bir başlangıç fırsatı yaratır. Leyla'nın başından geçenlerle kenetlenen "Kız Kardeşler", Rıza'nın karıştırdığı başka kötülüklerin izini sürer.

Ancak ulaştıkları delillerin içeriklerini çözmek hiç de kolay olmayacaktır.

Leyla ve Suna mutlu bir şekilde evlerine dönerken Ekim'in doğum günü de gençler için bir nefes olur. Ama gelişmeler herkes için olumlu değildir. Rıza firari bir hayata başlar, Ozan Ateş hakkında dengeleri değiştirecek bilgilere ulaşır, sürpriz bir ismin de korkunç bir tuzağa düştüğü ortaya çıkar.

Tüm varlıklarını kaybetme ihtimali, Suna ve çocukları için yepyeni gelecek planları çizerken, Kanat'ın geçmişinden sürpriz şekilde gelen bir figür Ekim ile ilişkisini de etkileyecek bir bombanın fitilini ateşler.

DUY BENİ KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Selim Bender (Berk Hakman), (1-12)

Bahar Aydın (Ege Kökenli), (1-11)

Ekim Güleryüz (Rabia Soytürk), (1-)

Kanat Günay (Caner Topçu), (1-)

Melisa Gerçek (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Leyla Ertener (Helin Kandemir), (1-)

Aziz Günay (Burak Can), (1-)

Fikret Tosun (Durul Bazan), (1-16)

Rıza Günay (Murat Daltaban), (1-)

Bekir Kaplan (Taha Bora Elkoca), (1-)

Neşe Güleryüz (Feride Çetin), (1-)

Halil Kaplan (Aytaç Uşun), (1-)

Ozan Yılmaz (Utku Coşkun), (1-)

Ayşe Karaca (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal Demir (Meltem Akçöl), (1-)

Suna Günay (Yeliz Akkaya), (1-)

Hatice Karaca (Elif Çakman), (1-)

Sedat Karaca (Bedir Bedir), (1-)

Dağhan Kara (İbrahim Yıldız), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Süleyman Gerçek (Alper Atak), (1-)

Ece Ay (Dilara Sümbül), (1-)

Naz Duru (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda Astan (Sena Gençtürk), (1-)

Emine Sakan (Cemre Özşişman), (1-)

Orjinal (İzzet Yüksek), (1-)

Şükran Ertener (Bedia Ener), (1-)

Derviş Demir (Ufuk Özkan) (13-18)

Ateş (Miro Gerede Erkaya) (13-)

Gaye (Tuğba Uluay) (?)