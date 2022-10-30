Star TV'nin beğenilen dizisi Duy Beni 18. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin 17. bölümünün ardından izleyiciler 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Duy Beni 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 18. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan olan Türk televizyon dizisi. Duy Beni 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Duy Beni son bölümde neler oldu?

DUY BENİ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 18. Bölüm fragmanı 29 Ekim Cumartesi günü izleyicileri ile buluştu.

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.