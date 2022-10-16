Star Tv ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan ve bu hafta 16. bölümü ile ekranlara gelecek olan Duy Beni 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, özellikle dizinin izleyenleri tarafından sık sık araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Duy Beni 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 16. bölüm fragmanı İZLE! Duy Beni fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni fragmanı Full HD İZLE!

Yayınlanmaya başladığından itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeye başaran ve oldukça sevilen Duy Beni 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, dizinin izleyenleri tarafından sık sık araştırılıyor. Bu haberimizde v Duy Beni 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ve Duy Beni fragmanı yayınlandı mı? Sorularını merak eden izleyiciler için yanıtladık. Peki, Duy Beni 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 16. bölüm fragmanı İZLE! Duy Beni fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni fragmanı Full HD İZLE!

DUY BENİ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy beni 16. bölüm fragmanı 15 Ekim tarihinde izleyicileri ile buluştu. Dizinin 16. bölümü bu hafta 20 Ekim Perşembe günü Star Tv ekranlarında olacak.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu)

Ekim (Rabia Soytürk)

Selim Bender (Berk Hakman)

Aziz (Burak Can)

Bahar (Ege Kökenli)

Melisa (Sümeyye Aydoğan)

Meltem (Helin Kandemir)

Fikret (Durul Bazan)

Rıza (Murat Daltaban)

Suna (Yeliz Akkaya)

Halil (Aytaç Uşun)

Süleyman (Alper Atak)

Neşe (Feride Çetin)

Hasan (Bedir Bedir)

Selçuk (Hamdi Alp)

Ozan (Utku Coşkun)

Bekir (Taha Bora Elkoca)

Hatice (Elif Çakman)

Şükran (Bedia Ener)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz)

Hazal (Meltem Akçöl)

Ceren (Jasmin Berkiş)

Ceyda (Sena Gençtürk)

Emine (Cemre Özşişman)

Ece (Dilara Sümbül)

Cingöz (İzzet Yüksek)

Dağhan (İbrahim Yıldız)