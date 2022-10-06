Star TV'nin beğenilen dizisi Duy Beni bugün 14. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin 14. bölümünün ardından izleyiciler 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Duy Beni 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 15. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk televizyon dizisi. Duy Beni 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Duy Beni son bölümde neler oldu?

DUY BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 14. bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

DUY BENİ 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aradan bir ay geçmiş ve Gerçek Koleji'nde hayat bu kez bambaşka akmaya başlamıştır. Emine'nin intiharı özellikle Dağhan'ın ruhunda derin yaralar açarken, okula yeni bir öğrenci başlar. Ateş!

Sırlarıyla beraber okula gelmiş ve birçok kişinin de hayatını şimdiden değiştirmiştir. Özellikle Ekim'le yakınlaşması Kanat ile onu karşı karşıya getirir. Kanat, ilk kez hissettiği kıskançlıkduygusu içindeyken, kendisine kurulan büyük oyundan habersizdir.

Aynı anda mahallede de "Derviş Demir" rüzgarı eser. Bir kahraman olarak mahallenin özellikle de Neşe'nin kalbine girecek bu adam getirdiği sırlarla Kanat'ın ailesinin de düzenini bozacaktır. Kimdir bu adam?

Mahalleye neden taşınmak istemiştir? Tüm bu sorular cevap ararken, okuldaki bazı kız ve erkek öğrencilere gelen bir mesaj yeni bir sırrın da kapılarını açar. Gerçek Koleji'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu), (1-)

Ekim (Rabia Soytürk), (1-)

Selim Bender (Berk Hakman), (1-)

Aziz (Burak Can), (1-)

Bahar (Ege Kökenli), (1-)

Melisa (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Meltem (Helin Kandemir), (1-)

Fikret (Durul Bazan), (1-)

Rıza (Murat Daltaban), (1-)

Suna (Yeliz Akkaya), (1-)

Halil (Aytaç Uşun), (1-)

Süleyman (Alper Atak), (1-)

Neşe (Feride Çetin), (1-)

Hasan (Bedir Bedir), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Ozan (Utku Coşkun), (1-)

Bekir (Taha Bora Elkoca), (1-)

Hatice (Elif Çakman), (1-)

Şükran (Bedia Ener), (1-)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal (Meltem Akçöl), (1-)

Ceren (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda (Sena Gençtürk), (1-)

Emine (Cemre Özşişman), (1-)

Ece (Dilara Sümbül), (1-)

Cingöz (İzzet Yüksek), (1-)

Dağhan (İbrahim Yıldız), (1-)