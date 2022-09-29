Star TV'nin beğenilen dizisi Duy Beni bugün 13. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin 13. bölümünün ardından izleyiciler 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Duy Beni 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 14. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk televizyon dizisi. Duy Beni 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Duy Beni son bölümde neler oldu?

DUY BENİ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 13. bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

DUY BENİ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan zanlı kimdir? Polis, bu sorunun peşinde iz ararken ,Ozan olayın ucu onlara dokunmasın diye bir plan yapar.

Dağhan'ın da bu plana dahil edilmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Okuldaki kötülüğe birinin dur demesi gerekmektedir.

Selim ise Bahar'ın ölümüyle yıkılır. Zorbalıkla savaşırken bir öğretmen daha şüpheli bir şekilde ölmüştür. Kontrolünü kaybeden Selim'in hedefinde bu kez okul yönetimi vardır.

Kanat'ın dinmek bilmeyen öfkesi Ekim'in hayatını kabusa çevirirken, okula yeni biri gelir. Bu kişi, gençlerin arasına bir maske ile sızacak ve Kanat'ın Ekim'e olan duygularını yeniden sorgulamasına sebep olacaktır.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu), (1-)

Ekim (Rabia Soytürk), (1-)

Selim Bender (Berk Hakman), (1-)

Aziz (Burak Can), (1-)

Bahar (Ege Kökenli), (1-)

Melisa (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Meltem (Helin Kandemir), (1-)

Fikret (Durul Bazan), (1-)

Rıza (Murat Daltaban), (1-)

Suna (Yeliz Akkaya), (1-)

Halil (Aytaç Uşun), (1-)

Süleyman (Alper Atak), (1-)

Neşe (Feride Çetin), (1-)

Hasan (Bedir Bedir), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Ozan (Utku Coşkun), (1-)

Bekir (Taha Bora Elkoca), (1-)

Hatice (Elif Çakman), (1-)

Şükran (Bedia Ener), (1-)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal (Meltem Akçöl), (1-)

Ceren (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda (Sena Gençtürk), (1-)

Emine (Cemre Özşişman), (1-)

Ece (Dilara Sümbül), (1-)

Cingöz (İzzet Yüksek), (1-)

Dağhan (İbrahim Yıldız), (1-)