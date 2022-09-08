Star TV'nin beğenilen dizisi Duy Beni bugün 10. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin 10. bölümünün ardından izleyiciler 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Duy Beni 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 11. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk televizyon dizisi. Duy Beni 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Duy Beni son bölümde neler oldu?

DUY BENİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 10. bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

DUY BENİ 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekim önemli bir yol ayrımındadır. İçinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için iki seçeneği vardır. Ya kendini feda edip arkadaşını kurtaracak, ya da arkadaşının hayatının mahvolmasına seyirci kalacaktır. Bir karar verir.

Leyla, artık resmi olarak zorbaların arasında en yakın arkadaşına karşı savaşmaktadır. Ekim yenilgiyi kabullenip geri çekilmeden önce kendine son bir gün ayırmak ister. Fakat Melisa'nın beklenmedik hamlesiyle mutluluğu yarım kalır.

Selim ve Bahar okula gelen müfettişin zorbalığa dur demesi için çalışmalarına devam ederlerken, Fikret onlara engel olmak için elinden geleni yapar. Selim ve Bahar, Ekim'den yardım istediklerinde beklemedikleri bir tavırla karşılaşırlar.

Selçuk, Leyla'nın kazasıyla ilgili çok önemli bir detay öğrenir. Bu detay onu kaza günüyle alakalı önemli bilgilere götürecektir. Fikret ise onun planını bozmak için elinden geleni yapar.

Kanat Ekim'deki değişimin sebebini anlamak için uğraşır fakat başaramaz. Sonunda ona Hazal yardım eder. Kanat, olayı öğrendiğinde Ekim'i kaybetmemek için bir plan yapar. İkilinin arası düzelmişken okulda büyük bir sürpriz onları beklemektedir.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu), (1-)

Ekim (Rabia Soytürk), (1-)

Selim Bender (Berk Hakman), (1-)

Aziz (Burak Can), (1-)

Bahar (Ege Kökenli), (1-)

Melisa (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Meltem (Helin Kandemir), (1-)

Fikret (Durul Bazan), (1-)

Rıza (Murat Daltaban), (1-)

Suna (Yeliz Akkaya), (1-)

Halil (Aytaç Uşun), (1-)

Süleyman (Alper Atak), (1-)

Neşe (Feride Çetin), (1-)

Hasan (Bedir Bedir), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Ozan (Utku Coşkun), (1-)

Bekir (Taha Bora Elkoca), (1-)

Hatice (Elif Çakman), (1-)

Şükran (Bedia Ener), (1-)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal (Meltem Akçöl), (1-)

Ceren (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda (Sena Gençtürk), (1-)

Emine (Cemre Özşişman), (1-)

Ece (Dilara Sümbül), (1-)

Cingöz (İzzet Yüksek), (1-)

Dağhan (İbrahim Yıldız), (1-)