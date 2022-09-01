Star TV'nin beğenilen dizisi Duy Beni bugün 9. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin 9. bölümünün ardından izleyiciler 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Duy Beni 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 10. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk televizyon dizisi. Duy Beni 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Duy Beni son bölümde neler oldu?

DUY BENİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 9. bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

DUY BENİ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu), (1-)

Ekim (Rabia Soytürk), (1-)

Selim Bender (Berk Hakman), (1-)

Aziz (Burak Can), (1-)

Bahar (Ege Kökenli), (1-)

Melisa (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Meltem (Helin Kandemir), (1-)

Fikret (Durul Bazan), (1-)

Rıza (Murat Daltaban), (1-)

Suna (Yeliz Akkaya), (1-)

Halil (Aytaç Uşun), (1-)

Süleyman (Alper Atak), (1-)

Neşe (Feride Çetin), (1-)

Hasan (Bedir Bedir), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Ozan (Utku Coşkun), (1-)

Bekir (Taha Bora Elkoca), (1-)

Hatice (Elif Çakman), (1-)

Şükran (Bedia Ener), (1-)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal (Meltem Akçöl), (1-)

Ceren (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda (Sena Gençtürk), (1-)

Emine (Cemre Özşişman), (1-)

Ece (Dilara Sümbül), (1-)

Cingöz (İzzet Yüksek), (1-)

Dağhan (İbrahim Yıldız), (1-)