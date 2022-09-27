Duvar Gibi şarkı sözleri! Ayaz Erdoğan - Duvar Gibi sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ayaz Erdoğan'ın yeni şarkısı Duvar Gibi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ayaz Erdoğan - Duvar Gibi şarkı sözleri nelerdir? Ayaz Erdoğan - Duvar Gibi sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Ayaz Erdoğan - Duvar Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ayaz Erdoğan'a aittir.

AYAZ ERDOĞAN - DUVAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ

Bırakma Beni , Görürsem dİbi

Yakarım İnadına Gemileri

Tüm Dertler Benim , Kaderi Yenip

Durucam Elbette Duvar Gibi x2

Gelirim Üstesinden tek ,

Vuruldum Tam Yerinden Hep

Sanada Güvenemem

Biz Olamadık , Ya Sendin Ya Ben ..

Kendime Zararım Var

Söndüm Her adımda

Yemin Olsun,

Dönemem Asla kararımdan

Bu Ben Değilim ,Yangın Yeriyim

Yinede , Yinede Sevmeyi Denedim..

Bırakma Beni , Görürsem dİbi

Yakarım İnadına Gemileri

Tüm Dertler Benim , Kaderi Yenip

Durucam Elbette Duvar Gibi x2

Yanlış Anladılar Hep

Dediler Yoldan Çıktı

Kiminin Derdi oldum

Konuştular Dilden Dile

Uğrunda Döküldü Mermiler yere

Biliyordum, Sevmiştin Uyurken

Baş ucumda Beni İçten İçe

Baba Anlat , Nasıl Kaldın Dağ Gibi

Onlarca Etrafta Hain var

Sustukça Güçlü onlardı

Kalmaz Kimsenin Yanına Kar

İnanmam Gerek

Birileri Gönlümdeki Yerini

Haketsin Diye , Bana Olmaz Deme

Adımlarım Gittikçe En Derin Yere..