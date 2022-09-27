Duvar Gibi şarkı sözleri! Ayaz Erdoğan - Duvar Gibi sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ayaz Erdoğan'ın yeni şarkısı Duvar Gibi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ayaz Erdoğan - Duvar Gibi şarkı sözleri nelerdir? Ayaz Erdoğan - Duvar Gibi sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Ayaz Erdoğan - Duvar Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ayaz Erdoğan'a aittir.
AYAZ ERDOĞAN - DUVAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ
Bırakma Beni , Görürsem dİbi
Yakarım İnadına Gemileri
Tüm Dertler Benim , Kaderi Yenip
Durucam Elbette Duvar Gibi x2
Gelirim Üstesinden tek ,
Vuruldum Tam Yerinden Hep
Sanada Güvenemem
Biz Olamadık , Ya Sendin Ya Ben ..
Kendime Zararım Var
Söndüm Her adımda
Yemin Olsun,
Dönemem Asla kararımdan
Bu Ben Değilim ,Yangın Yeriyim
Yinede , Yinede Sevmeyi Denedim..
Bırakma Beni , Görürsem dİbi
Yakarım İnadına Gemileri
Tüm Dertler Benim , Kaderi Yenip
Durucam Elbette Duvar Gibi x2
Yanlış Anladılar Hep
Dediler Yoldan Çıktı
Kiminin Derdi oldum
Konuştular Dilden Dile
Uğrunda Döküldü Mermiler yere
Biliyordum, Sevmiştin Uyurken
Baş ucumda Beni İçten İçe
Baba Anlat , Nasıl Kaldın Dağ Gibi
Onlarca Etrafta Hain var
Sustukça Güçlü onlardı
Kalmaz Kimsenin Yanına Kar
İnanmam Gerek
Birileri Gönlümdeki Yerini
Haketsin Diye , Bana Olmaz Deme
Adımlarım Gittikçe En Derin Yere..