Dut, baştan aşağıya, her haliyle şifalı bir meyve. İlkbahar aylarında toplanan dut yaprağının faydası ise saymakla bitmiyor. Dut yaprağının en yaygın kullanım şekli çay olarak tüketilmesidir. Bunun yanı sıra çorbalara ve yemeklere katılabilir. Tıpkı üzüm yaprağı gibi sarması yapılabilir. Peki, Dut yaprağının faydaları nelerdir? Dut yaprağı faydaları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

DUT YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Dut Yaprağının Faydaları

Ağrı Kesici Özelliği Vardır

Güçlü Bir Antioksidandır

Soğuk Algınlığı ve Boğaz Ağrısına İyi Gelir

Kan Şekerini Dengeler

Kalp Sağlığını Korur

Dut, baştan aşağıya, her haliyle şifalı bir meyve. İlkbahar aylarında toplanan dut yaprağının faydası ise saymakla bitmiyor. Dut yaprağının en yaygın kullanım şekli çay olarak tüketilmesidir. Bunun yanı sıra çorbalara ve yemeklere katılabilir. Tıpkı üzüm yaprağı gibi sarması yapılabilir.

Bu yazımızda sizler için "dut yaprağı ne işe yarar" sorusuna yanıt aradık. Dut yaprağına dair tüm detaylar yazımızın devamında sizi bekliyor.

DUT YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

1) Ağrı Kesici Özelliği Vardır;



Dut yaprağı ağrı kesici özelliği ile tanınır.

Dut yaprağı çayı başta artrit olmak üzere birçok ağrıya karşı etkilidir.

2) Güçlü Bir Antioksidandır;

Dut yaprağı içerdiği besin öğeleri bakımından oldukça güçlü bir antioksidandır.

Bu özelliği sayesinde ölçülü bir şekilde tüketildiği takdirde, vücutta serbest radikallerin gelişmesini önler.

Böylelikle birçok kronik rahatsızlığa zemin hazırlayan faktörler ortadan kaldırılır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

3) Soğuk Algınlığı ve Boğaz Ağrısına İyi Gelir;

Dut yaprağı bronşit ve soğuk algınlığı tedavisinde etkilidir.

Soğuk algınlığı döneminde içilen dut yaprağı çayı öksürüğü keser, boğazdaki ağrı ve acıyı hafifletir.

Hastalık sürecinin rahat geçirilmesi için bu çayın sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinden önce aç karna içilmesi tavsiye edilir.

4) Kan Şekerini Dengeler;



Dut yaprağı çayı düzenli olarak tüketildiğinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Bununla birlikte eğer diyabetiniz varsa, dut yaprağı çayı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririz.

5) Kalp Sağlığını Korur;



Dut yaprağı kalp hastalıklarının tedavisi konusunda doğal içerikli bir yardımcıdır.

Kalp hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Dut yaprağının diğer faydaları şunlardır:

Doğal bir ateş düşürücüdür. Dut yaprağı çayı geçmişten günümüze ateş düşürücü olarak kullanılmaktadır.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Ödem atmaya yardımcıdır.

Egzamaya karşı etkili olduğu bilinmektedir.

Karaciğerdeki toksinleri temizler.

Antienflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki iltihaba karşı etkilidir.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler.

Kemikleri güçlendirir.

Sinirleri yatıştırır.

Toksik maddeler içermediğinden dut yaprağının zararları ve olası bir yan etkisi yoktur.

Hipertansiyonu düşürür.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Cilt dostudur.

Saç dökülmesini önler.

DUT YAPRAĞI ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Dut yaprağından yapılan bu çay, kalp sağlığı açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda yükselen veya azalan kan şekerini düzenlemede önemli rolleri bulunmaktadır.

Özellikle karaciğerdeki hücrelerin temizlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Daha bunun gibi birçok özellik sayesinde dut yaprağı çayı vücudumuzun işleyişini düzenlemektedir.

DUT YAPRAĞI ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Dut yaprağı çayı başta artrit olmak üzere birçok ağrıya karşı ağrı kesici özelliğe sahiptir.

Dut yaprağı içerdiği besin öğeleri bakımından oldukça güçlü bir antioksidandır. Böylelikle birçok kronik rahatsızlığa zemin hazırlayan faktörler engellenmiş olur.

Dut yaprağı çayı düzenli olarak tüketildiğinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bununla birlikte eğer diyabetiniz varsa, dut yaprağı çayı tüketmeden önce doktorunuzdan tavsiye almayı unutmayınız.

Dut yaprağı bronşit ve soğuk algınlığı tedavisinde etkilidir. Soğuk algınlığı döneminde içilen dut yaprağı çayı öksürüğü keser, boğazdaki ağrı ve acıyı azaltmaktadır.

Dut yaprağı kalp hastalıklarının tedavisi konusunda doğal içerikli bir alternatif içecektir.

Dut yaprağı çayı faydalarından biri de idrar söktürücü ve ödem atıcı özelliğe sahip olmasıdır.

Egzamaya karşı dut yaprağı çayı tüketildiğinde egzama rahatsızlığı hafiflemeye başlayacaktır.

Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yıkımını arttır. Bu nedenle diyet listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Dut yaprağı çayının bir diğer önemli özelliği de sindirim sistemini güçlendirmesidir.

Dut yaprağı çayı, içerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde cilt dostudur.

Düzenli bir şekilde tüketilecek olan dut yaprağı sayesinde kan basıncınızı dengeleyebilirsiniz. Özellikle yüksek tansiyon hastaları için harika bir sağlıklı içecektir.

Yapılan çeşitli araştırmalar dut yaprağının, kolesterol seviyesini düşürdüğünü ispatlamıştır. Damar içi yağlanma ve damar içinde oluşan plak gibi sorunları ortadan kaldırır. Kolesterolü dengeleyerek daha kaliteli bir yaşam sürmenize yardımcı olmaktadır.

Göz yorgunluğu ve diğer çeşitli göz hastalıkları için dut yaprağı çayı tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle gözlerde çapaklanma gibi durumlar karşısında dut yaprağı çayı ile gözlere bakım yapabilirsiniz. Bu sayede dut yaprağında bulunan anti septikler gözlerde bulunan enfeksiyonları önlemede büyük rol oynamaktadır.

İçerdiği yüksek orandaki kalsiyum sayesinde kemik gelişimine katkı sağlar. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için ideal bir besindir. Bunun dışında ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi ve kemik ağrıları için tüketilebilir. Yine içerdiği kalsiyum sayesinde daha beyaz dişlere ve daha güçlü dişlere kavuşmanızı sağlamaktadır.

DUT YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Dut yaprağının faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise dut yaprağını nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğiz. Öncelikle dut yaprağını çay yapmak istiyorsanız kurutmanız gerekmektedir. Bu sayede daha tüketilebilir hale gelmektedir.

Ayrıca dut yaprağını yemeklerde de kullanabilirsiniz. Özellikle sarma yaparken dut yaprağını kullanmanız durumunda çok lezzetli bir yemek elde edebilirsiniz.

DUT YAPRAĞI ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Dut yaprağı çayını hazırlamak için öncelikle 1 litre suyu ocakta kaynatmanız gerekmektedir. Ardından kaynamış suya 4-5 adet kurutulmuş dut yapraklarını ilave ediniz. Bu şekilde iki saat demlenmeye bırakmanız gerekmektedir.

Gereken sürenin ardından afiyetle tüketebilirsiniz. Aynı zamanda dut yaprağı çayını sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa yemeklerden önce tüketmek gerekir.

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