Düşüş filmi oyuncuları kim? Düşüş filmi konusu, oyuncuları ve Düşüş özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düşüş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düşüş konusu, özeti ve Düşüş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düşüş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düşüş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düşüş filmini izleyecek olanların merak ettiği Düşüş konusu nedir, Düşüş oyuncuları kimler ve Düşüş özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜŞÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin rahmetli kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmeiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca, Becky ve Hunter mahsur kalır. Becky ve Hunter'ın uzman tırmanma becerileri ve dostluk bağları, zorlu koşullarda, malzeme eksikliğinde ve baş dönmesine neden olan yüksekliklerde hayatta kalmak için umutsuz bir mücadele verirken nihai teste tabi tutulur.

Oyuncular : Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding