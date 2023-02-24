Düşündüren, anlamlı sözler neler? Düşündüren felsefi, edebi, kısa sözler hangileri?
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Düşündüren, anlamlı sözler ve düşündüren edebi, felsefi sözleri insanlar sevdikleri ile paylaşmak için sıklıkla araştırıyor. Sosyal medya hesaplarından, düşündüren, anlamlı sözler ve düşündüren felsefi, edebi, kısa sözlerin neler olduğunu paylaşmak için merak ediyorlar. Peki, düşündüren, anlamlı sözler neler? Düşündüren felsefi, edebi, kısa sözler hangileri?
Sevdiklerinizle düşündüren, anlamlı sözleri paylaşmak için, düşündüren felsefi, edebi, kısa sözler hangileri olduğu oldukça merak ediliyor. İnsanlar birbirleriyle edebi güzel sözleri paylaşmak istiyorlar. Düşündüren, anlamlı sözler neler? Düşündüren felsefi, edebi, kısa sözler hangileri? Detaylar haberimizdedir…
- Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir! (Mevlana)
- Unutma; Her gelen sevmez.. Ve hiçbir seven gitmez. (Nazım Hikmet Ran)
- Hiç bir canın acısı, senin acından az değildir.
- Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazıları ise sadece ıslanır.
- Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.
- Çalışmak sizden 3 büyük şeyi uzaklaştırır. Can sıkıntısını, kötü alışkanlıkları, fakirliği!
- Dürüst bir insan daima çocuk kalır.
- Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürü.
- Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.
- 100 kilitli kapıdan daha güvenli olanı babanın evde oluşudur.
Bir insan yüzde yirmi okumakla, yüzde seksen sohbetle yetişir.
- Kula kulluk etme! Unutma ki sen de kulsun. Ve kimseye gereğinden fazla önem verme! Yoksa, unutulursun...
- Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır.
- İnsanların , senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela.
- Başımıza her gelen kötü olaylara, kötü şeylere kızıp, isyan ederiz. Hâlbuki bu kötü olaylar, savunma mekanizmamızı güçlendirip hayatın zorlukları karşısında kendimizi daha iyi korumamıza neden olur.
- Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.
- Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.
- Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır.
- Yaşamını sadeleştir. Asla yaşamını erteleme. Mutluluk bir yolculuktur.
- Herşeyi denerim, ama yapabildiklerimi yaparım. (Herman Melville)
- Yanıltmasın seni masum bakışlar, bazılarını şeytan ayakta alkışlar...
- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.
- Terbiyesiz bir insana verilebilecek en dokunaklı ceza, bozmadığınız efendiliğinizdir.
- Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok, nasıl olsa ilk hatanda en kötü insan sen olacaksın!
- İnsan terbiyesi öfkeli iken belli olur, insan olan tartışırken bile saygısını korur.
- Ne istediğin ile ne yapabileceğin arasındaki farkı ancak kendinden vazgeçtiğinde kapatabilirsin.
- Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.
Gönül hissetmezse kulak duymuş neylesin, kalp sevmedikçe el dokunmuş neylesin.
- Aradığın seni arayandır.
- Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.
- Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir.
- Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar.
- İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.
- Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. (Hz. Mevlana)
- İnsan içki içmekte serbest, ama sarhoş olmakta serbest değildir.
- Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur.
- Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.
- Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!
- Gül verenin elinde gül kokusu kalır
- Neyi feda edersen, o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan, onunla sınanırsın.
- Yarım nefeslik bu hayatta. Sevgiden başka hiç bir şey planlama...
- Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilirler.
- Yolun karşısında söylediklerini anlamayan birisi varsa en iyi cevap susmaktır.
- Herkes aynı anda geceyi yaşar, ama hereksin karanlığı farklıdır.
- Ne olursa olsun elini bırakmayan insanların olduğu, sevginin başrolde olduğu bir dünya kur kendine.
- İnsan terbiyesi öfkeli iken belli olur, insan olan tartışırken bile saygısını korur.
- Şarkıların can yaktığını bilmezdim ben, seni tanımadan önce.
- Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır.
- İyi bir anne, iyi bir baba demek, gelecek nesillere iyi gençler yetiştirmek demektir.
- Anne ya da babayı kaybetmek demek, sizin için akan bir dua pınarının kuruması demektir.
- Annenin duası, babanın gölgesi yeter.
- Baba gibi devlet, ana gibi nimet bulunmaz.
- Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. (Oscar Wilde)
- Anne gezdiğin bağ baba ,yaslandığın dağdır .Ömrünün en güzel çağı anne ve babanla olduğun çağdır.
- Anne ve babanızın kıymetini bilin, Bir gün yanağını değil toprağını öpersiniz. Anonim
- Anne ölünce bir yuva yıkılır, başka bir yuva kurulur ama hiçbir zaman ilk aileniz gibi huzurlu ve mutlu olamaz.
Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.
- İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir.
- Allah de ve sus! Başka hiç bir şey söylemeye değmez.
- "Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm'ı konuşur." (Hz. Muhammed (S.A.V.))
- "Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir." (Hz. Muhammet (S.A.V.))
- "Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir." (Hz. Ali (r.a.))
- "İnsanı maskara eden, dilidir." (Sadi)
- Birini seviyorsanız, onu Allah'tan isteyin.
- Huzur sözleri iç iç huzur bulma yolunda ilerleyebilir huzur sözleri , huzurla ilgili sözler, huzur ile ilgili sözler ve huzur veren sözlerle manevi dünyanızı zenginleştirebilirsiniz.
- Tek kurtuluşumuzun Duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamdolsun!
- Belki de ezan dünyayı Ez Rabb'ini an demekti.
- Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse vardır.
- Allah'ım gönlümde lanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.
- Allah bir kulu severse yalvarmasını dinlemek için onu sıkıntı verir.
- Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.
- Sizin davranışlarınıza bakıp da müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.
- Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.
- Tatlı suyun başı, kalabalık olur. Mevlana
- Kurdun elinden çobanlık gelmez. Sadi
- Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.
- Allah oyunbozanların en büyüğüdür.
- Kim Allah'tan korkarsa Allah na bir çıkış yolu ihsan eder.
- Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.
- Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.
- Kaç dil bildiği önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan… Hz. Mevlana
- Sana gelen her iyilik Allah'tandır… Kötülük ise nefsindendir.
- Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.
- Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.
- İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.
- Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.
- Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.
- Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.
- Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm'ı konuşur. Hz. Muhammed (SAV)
- Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir. Hz. Muhammet (SAV)
- Aklın abdesti ilim ile gönlün abdesti aşk ile alınır. Hz. Ali
- Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur. Mevlana
- Eğri ok, doğru yol almaz. Hz. Ali
- Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. Hz. Ali
- İnsanı maskara eden, dilidir. Sadi