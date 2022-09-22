Düşes ne demek? Gün içerisinde birçok kelime televizyonda, haberlerde ya da sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bu kelimelerin birçoğu merak edilerek kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen kelime düşes oldu. Peki, Düşes ne anlama gelir? Düşes kime denir?

Gün içerisinde duyulan birçok kelime kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Televizyon ve sosyal medyada gündeme gelen kelimelerin anlamları merak ediliyor. Son dönemde internet kullanıcılarının merak ettiği kelime düşes oldu. Günlük kullanımlarda karşımıza çıkan bu kelimeyle ilgili kullanıcılar Düşes ne demek? TDK Düşes ne anlama gelir? Düşes kime denir? sorularını araştırmakta. İşte detaylar;

DÜŞES NE DEMEK?

DÜŞES KİME DENİR?

Düşes kelimesi monarşi ile yönetilen ülkelerde imparator, kral ve prensten sonra gelen dükün eşi anlamına gelir. Dük kelimesi ailenin soylu ve egemen olduğunu gösteren bir kelimedir. Düklerin yönetimindeki devletler ya da topraklar krallıklara bağlı yarı bağımsız eyaletlerdir.