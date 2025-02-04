Düşen temizlik görevlisi Ayşe Arslan öldü mü (BATMAN)?

Ayşe Arslan'ın iş merkezinin 7'nci katından düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Arslan'ın önce kaldırıma, ardından da yola düşmesi yer alıyor. Düşen temizlik görevlisi Ayşe Arslan öldü mü?

DÜŞEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ AYŞE ARSLAN ÖLDÜ MÜ?

Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Arslan (25), iş merkezinin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gap Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Özel bir firmada temizlik görevlisi olan Ayşe Arslan, iş merkezinin 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerden bir kişi, sağlık görevlileri gelene kadar Arslan'a kalp masajı yaptı.

Arslan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.