Düşen askeri uçağın görüntüleri! Düşen askeri uçağın enkaz görüntüleri!

Güncelleme:
Dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen trajik kazada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı düştü. Kazada 20 askerimiz şehit düştü. Düşen askeri uçağın ilk görüntüleri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Düşen askeri uçağın enkaz görüntüleri! Detaylar...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşerek büyük bir kayba yol açtı. Olay sonrası paylaşılan ilk görüntüler, kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi. Uçak, havalandıktan kısa süre sonra irtifa kaybederek dağlık bölgede enkaza dönüştü. Düşen askeri uçağın ilk görüntüleri! Düşen askeri uçağın enkaz görüntüleri haberimizde!

Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düşen uçağın enkazına ulaşmak ve kurtarma çalışmalarını başlatmak için Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde 06.30'da arama-kurtarma ve kaza kırım çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Görüntülerde uçağın parçalanmış yapısı, kazanın ciddiyetini açıkça ortaya koydu.

Kazanın ardından bölgeye intikal eden ekipler, uçağın enkaz alanını detaylı şekilde görüntüledi. Düşen askeri uçağın enkaz görüntüleri, uçağın parçalanmış yapısını ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını net bir biçimde gösterdi. Görüntülerde, C130'un büyük parçalarının dağlık araziye dağıldığı ve kazadan sonra yürütülen operasyonların zorlukla gerçekleştirildiği görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, kazada 20 askerimizin şehit olduğu duyuruldu ve şehit askerlerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Enkaz alanındaki incelemelerin, kazanın nedenlerini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla titizlikle gerçekleştirildiği bildirildi.

KAZA SONRASI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Uçak düştükten sonra başlatılan arama-kurtarma operasyonları, Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde gerçekleştirildi. Kaza kırım ekibi, enkaz alanında detaylı incelemeler yaparak kazanın teknik sebeplerini araştırdı. MSB açıklamasında, operasyonların "titizlikle ve hızla gerçekleştirildiği" vurgulandı.

ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, kazada 20 askerimiz şehit düştü. Bakanlık, şehitlerin aileleriyle iletişim kurdu ve gerekli tüm desteklerin sağlandığını bildirdi. Bu trajik olay, hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Azerbaycan ve Gürcistan'daki yetkililer arasında yakın koordinasyon gerektirdi.

Dilara Yıldız
