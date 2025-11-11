Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Türkiye'ye Azerbaycan'dan gelmekte olan bir C130 askeri kargo uçağı, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmüştür. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılmış olup, hem Azerbaycan hem de Gürcistan yetkilileriyle koordineli bir şekilde sürdürülmektedir. Peki, Düşen askeri kargo uçağının pilotu kim? C130 askeri kargo uçağının pilotu kim? Detaylar haberimizde...

C130 ASKERİ KARGO UÇAĞININ PİLOTU KİM?

Yaşanan trajedinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de C130 askeri kargo uçağının pilotu kim? sorusudur. Şu an için resmi açıklamalarda pilotun kimliği açıklanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtmiş, Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefon görüşmesi yaptığını ve Sayın Bakan'ın olay yerine gittiğini ifade etmiştir.

Pilot hakkında henüz bilgi paylaşılmasa da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve gelişmelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağı duyurulmuştur. Bu nedenle halkın ve medyanın sadece resmî açıklamalara dayanarak bilgi alması önemlidir.

C130 askeri kargo uçağı, 1954 yılından bu yana dünya çapında 60'tan fazla ülkede kullanılmaktadır. ABD, Kanada, Avustralya ve Türkiye dahil birçok ülke C130'ları aktif olarak görevde bulundurmaktadır.

Üretim sayısı: 1954'ten bu yana 2.500'den fazla üretilmiştir.

Türk Hava Kuvvetleri kullanımı: Türkiye, C130 uçaklarını 1963 yılından bu yana aktif olarak kullanmaktadır.

Kapasiteleri: Tam teçhizatlı 74 asker taşıma kapasitesine sahiptir.

Bu bilgiler, C130 uçaklarının askeri lojistik ve personel taşımadaki kritik rolünü gözler önüne sermektedir. Düşen uçak da bu kapsamda önemli bir operasyon sırasında görev yapıyordu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Bakan Yerlikaya ayrıca, olay sonrası arama kurtarma çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını ve gelişmelerin kamuoyuna resmi kaynaklar üzerinden duyurulmasının önemini vurgulamıştır.