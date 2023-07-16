Dusan Tadic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Dusan Tadic hangi takımda oynayacak?

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DUSAN TADIC FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için yıllık 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.

DUSAN TADIC HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi. Tadic ilk açıklamasında; "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe'nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız." dedi.