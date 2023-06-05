DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı!
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DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı! konuları gündeme geliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı! merak ediliyor. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı!
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DUS sonuçları ne zaman gerçekleştirecek merak ediliyor. DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı! konuları gündeme geliyor. DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…
DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye TespitSınavı'nın (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
2023-DUS 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Haziran 2023 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 14 Haziran 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
2023-DUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
2023-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı https://t.co/csFSu0dwj8 pic.twitter.com/MN3Z21Oik5— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 4, 2023