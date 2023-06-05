DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı!

DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı! konuları gündeme geliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı! merak ediliyor. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-DUS 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-DUS sonuç sorgulama ekranı!