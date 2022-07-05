Düş Peşine nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Düş Peşine hangi il ve ilçede çekildi? Ne zaman çıktı?
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Bugün Kanal D akşam kuşağında Düş Peşine filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Düş Peşine nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Düş Peşine hangi il ve ilçede çekildi? Ne zaman çıktı? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...
Başrollerinde Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan'ın olduğu "Düş Peşine" filmi TV'de ilk kez salı akşamı Kanal D'de! Düş Peşine nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Düş Peşine hangi il ve ilçede çekildi? Ne zaman çıktı?
Filmin nerede çekildiği hakkında bilgi bulunmuyor.
Film 2022 yılında çıkmıştır.
Düş Peşine, gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Kardeşi ile birlikte Kaş'ta yaşayan Kaan, engelli çocukların eğitim gördüğü Düşler Akademisi'nde gönüllü olarak çalışır. Akademinin müdürü, borçları nedeniyle zora düşmektedir ve bu nedenle akademinin kapanması gündeme gelir. Kaan, bu sırada şehre tatile gelen arkadaşlarıyla birlikte akademiyi kapanma tehlikesine karşı korumaya çalışır. Kaan ve arkadaşları, akademinin kapanmasını engelleyebilecek midir?
Fester Abdü
Cihan Şimşek
Şeyda Erdoğan
Ecem Simge Yurdatapan
Serkan Ercan