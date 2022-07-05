Başrollerinde Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan'ın olduğu "Düş Peşine" filmi TV'de ilk kez salı akşamı Kanal D'de! Düş Peşine nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Düş Peşine hangi il ve ilçede çekildi? Ne zaman çıktı?

DÜŞ PEŞİNE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin nerede çekildiği hakkında bilgi bulunmuyor.

DÜŞ PEŞİNE NE ZAMAN ÇIKTI?

Film 2022 yılında çıkmıştır.

DÜŞ PEŞİNE KONUSU NE?

Düş Peşine, gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Kardeşi ile birlikte Kaş'ta yaşayan Kaan, engelli çocukların eğitim gördüğü Düşler Akademisi'nde gönüllü olarak çalışır. Akademinin müdürü, borçları nedeniyle zora düşmektedir ve bu nedenle akademinin kapanması gündeme gelir. Kaan, bu sırada şehre tatile gelen arkadaşlarıyla birlikte akademiyi kapanma tehlikesine karşı korumaya çalışır. Kaan ve arkadaşları, akademinin kapanmasını engelleyebilecek midir?

DÜŞ PEŞİNE OYUNCU KADROSU

Fester Abdü

Cihan Şimşek

Şeyda Erdoğan

Ecem Simge Yurdatapan

Serkan Ercan