2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Ek Yerleştirme Sonuçları sınava katılan adaylar tarafından açıklanması bekleniyor ve DUS Ek yerleştirme sorgulama ekranı araştırılıyordu. İşte DUS Ek yerleştirme sorgulama ekranı! 2022 DUS Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

DUS Ek yerleştirme sorgulama ekranı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının tamamlanmasının ardından sık sık araştırılıyor ve 2022 DUS Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak ediliyordu. Sınava katılan adayların heyecanla beklemekte olduğu sınav sonuçlarının adayların erişimine açılıp açılmadığı merak konusu oldu. İşte DUS Ek yerleştirme sorgulama ekranı! 2022 DUS Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

DUS EK YERLEŞTİRME SORGULAMA EKRANI

2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarının heyecanla açıklanması beklenirken 12 Ocak Perşembe günü ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 11 Ocak 2023 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir. 2022 DUS Ek yerleştirme sorgulama ekranına ulaşmak isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan kısımdan DUS Ek yerleştirme sorgulama ekranına ulaşabilir.

2022 DUS EK YERLEŞTİRME SORGULAMA EKRANI LİNKİ