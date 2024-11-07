DUS 2. SINAV SONUÇLARI SORGULA! 2024-DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024-DUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan veya halen eğitimine devam edenlerin uzmanlık eğitimi almak amacıyla girdiği DUS sınavı, yılda iki kez gerçekleştiriliyor. DUS 2. Dönem sınav sonuçlarını sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, 2024-DUS 2. Dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 13 Ekim 2024 tarihinde yapılan DUS/2 sınavının sonuç tarihleri merakla bekleniyor. DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? DUS/2 sınav sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar haberimizdedir…
DUS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DUS/2 sonuçları, 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresinden öğrenebilecek.
DUS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
DUS/2 sonuçları, 7 Kasım 2024'te açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
DUS/2 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2024-DUS 2. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı https://t.co/Rgho1wcOzj pic.twitter.com/BtnMTkDJf5— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 7, 2024