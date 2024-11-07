DUS 2. SINAV SONUÇLARI SORGULA! 2024-DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 13 Ekim 2024 tarihinde yapılan DUS/2 sınavının sonuç tarihleri merakla bekleniyor. DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? DUS/2 sınav sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar haberimizdedir…

DUS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DUS/2 sonuçları, 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresinden öğrenebilecek.

DUS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DUS/2 sonuçları, 7 Kasım 2024'te açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

DUS/2 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI