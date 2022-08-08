2020 aksiyon ve gerilim filmi olan Dürüst Hırsız nerede çekildiği merak ediliyor. Dürüst Hırsız (Honest Thief) konusu ve oyuncuları kimler gündeme geliyor. Peki, Dürüst Hırsız filmi nerede çekildi? Dürüst Hırsız (Honest Thief) konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sinemaseverler tarafından keyifle izlenen Dürüst Hırsız filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yönetmen koltuğunda, Mark Williams'ın oturduğu Dürüst Hırsız filmi oyuncuları kimler, konusu nedir merak ediliyor. Dürüst Hırsız filmi nerede çekildi? Dürüst Hırsız (Honest Thief) konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

DÜRÜST HIRSIZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dürüst Hırsız filmi 2020 yılında ABD'de çekilmiştir.

DÜRÜST HIRSIZ (HONEST THİEF) KONUSU NEDİR?

Eski bir ABD Deniz Kuvvetleri ve yıkım uzmanı olan Tom Dolan, başarılı bir banka soyguncusu haline geldi ve "Giriş ve Çıkış Eşkıyası" lakabını kazandı. Bir depolama birimi tesisinde çalışan psikoloji yüksek lisans öğrencisi Annie Wilkins ile tanışıp ona aşık olduğunda yeni bir sayfa açar.

İlişkilerinde Tom, suç geçmişini geride bırakabilmek için kısa bir ceza karşılığında FBI'a teslim olmaya çalışır. FBI Ajanı Sam Baker, geçmişte birkaç sahte itiraf aldığı için onu başından savır ve onunla röportaj yapmak için astları John Nivens ve Ramon Hall'u gönderir. Tom onları parasının saklandığı depolama birimine yönlendirir. Ancak Nivens, yozlaştırıcı kazançlı duygular yaşamaya başlar ve Hall'u parayı çalıp kendilerine saklamaya ikna eder. Nivens ve Hall haydut olur ve Tom'la otelde silah zoruyla yüzleşir ve burada paranın üçte ikisinin pazarlık kozu olarak başka bir yerde saklandığını ortaya çıkarır, ancak Baker beklenmedik bir şekilde gelir. Nivens, Baker'ı öldürür ve Tom da otele geldiğinde Annie ile kaçmak zorunda kalır.

Tom, Annie'ye her şeyi anlatır ve onun güvenliğinden korkarak kaçmasını emreder. Ancak, Nivens ve Hall'un parayı çaldığını gösteren güvenlik kamerası kanıtı almak için depolama birimine geri döner. Nivens ve Hall ortaya çıkar ve Nivens, Annie'ye saldırır ve bayıltır, ancak giderek isteksiz olan Hall, Annie'nin öldüğünü düşünmesi için onu kandırır ve Nivens'ın haberi olmadan kanıtları alır. Tom Annie'yi bulur ve onu hastaneye götürür. Daha sonra polis takibinden kaçar, Baker'ın ortağı Sean Meyers'i yumruk yumruğa yener ve kaçmadan önce ona gerçekte ne olduğunu anlatır. Nivens, Annie'yi öldürmek için hastaneye gider, ancak Meyers odasında oturduğu için yanına yaklaşamaz. Daha sonra, Meyers, Nivens'ın hikayesinin toplanmadığını ve Hall'a geri döndüğünü gördükten sonra Tom'un doğruyu söylediğini fark eder.

Tom, Hall'u evinde pusuya düşürür ve onu güvenlik görüntülerini ve paranın tutulduğu güvenli evin yerini bırakmaya ikna eder. Hall, Tom'u Annie'nin hayatının tehlikede olduğu konusunda uyarır ve Tom, Annie'yi hastaneden çıkarır ve Nivens'in evini yok etmeden önce onu güvenli bir yere götürür. Tom daha sonra Annie'yi Meyers'e güvenlik görüntülerini vermesi ve iyi niyet göstergesi olarak onu başka bir depolama birimindeki paranın geri kalanına götürmesi için gönderir. Nivens güvenli eve kaçar ve Tom'un onlarla yüzleştiği Hall ile buluşur. Nivens, Hall'un güvenlik görüntülerini teslim ettiğini öğrendiğinde, onu öfkeyle öldürür, Tom'u yaralar ve kaçar. Eylemlerini önceden tahmin eden Tom, Nivens'ın arabasına bir bomba yerleştirir ve onu silahsızlandırılması için bir bomba ekibi çağırmaya zorlar. Meyers, Nivens'ı tutukladı ve çalınan parayı arabasından geri aldı. Nivens gittikten sonra,

Meyers, ses kayıt cihazını alır ve Tom'u Baker cinayetinden temize çıkarır. Adı cinayet suçlamalarından aklandıktan sonra Tom teslim olur ve Meyers, Tom için daha hafif bir ceza almaya çalışacağına söz verir. Meyers, Tom'un hem Nivens'ı devirme hem de Annie için teslim olma konusundaki eylemlerine saygı duyduğunu ifade ederek, Tom'un başka koşullarda iyi bir FBI ajanı olacağını öne sürüyor.

DÜRÜST HIRSIZ OYUNCULARI KİMLER?