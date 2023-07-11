Duru Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Duru Nayman hakkında bilgiler!

Spor gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alan Duru Nayman hakkında Duru Nayman kim merak ediliyor. Peki Duru Nayman kimdir? Duru Nayman kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Duru Nayman instagram hesabı ve hakkında bilgiler!