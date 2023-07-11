Duru Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Duru Nayman hakkında bilgiler!
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Spor gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alan Duru Nayman hakkında Duru Nayman kim merak ediliyor. Peki Duru Nayman kimdir? Duru Nayman kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Duru Nayman instagram hesabı ve hakkında bilgiler!
Duru Nayman kimdir? Spor gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alan Duru Nayman hakkında Duru Nayman kim merak ediliyor. Peki Duru Nayman kimdir? Duru Nayman kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Duru Nayman instagram hesabı ve hakkında bilgiler haberimizde...
DURU NAYMAN KİMDİR?
Duru Nayman, 2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcudur.
Günümüzde Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de oynamıştır.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023